Nocturne à la ferme en famille aux Cerfs de la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Nocturne à la ferme en famille aux Cerfs de la Fardellière

Les Cerfs de la Fardellière 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-08-27 21:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27

Une idée de sortie ludique originale pour prendre l’air en famille en pleine nature au milieu des animaux !

Nocturne à la ferme

Visite animée à la ferme et pique-nique inclus.

– 18 h 30 rendez-vous à la ferme.

– 18 h 45 visite guidée au couché du soleil, (1 h de marche),

Chasse aux trésors naturelle avec le livret Bichon Bichette OFFERT aux enfants.

– 19 h 45 pause insolite et gourmande à la guinguette de la ferme.

Pique-nique de produits 100 % fermiers et locaux.

– 21 h retour à la ferme. Vente directe à la boutique.

Restauration panier pique-nique de produits 100 % fermiers et locaux casse-croûte de pain aux céréales (rillettes, saucisson de cerf, chèvre/miel), crudités et fruits frais à croquer, fondant au chocolat maison. Buvette locale (boissons non comprises).

Pas de visite simple sans pique-nique le jeudi soir

Tarif visite + pique-nique 20 €/adulte, 16 €/enfant.

Réservation obligatoire par téléphone 02 41 45 41 01 ou sur le site www.lescerfsdelafardelliere.fr. .

Les Cerfs de la Fardellière 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 41 01 lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr

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English :

An original idea for a fun outing for the whole family in the middle of nature and animals!

L’événement Nocturne à la ferme en famille aux Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges