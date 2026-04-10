Nocturne à la ferme en famille aux Cerfs de la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou
Nocturne à la ferme en famille aux Cerfs de la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou jeudi 9 juillet 2026.
Chemillé-en-Anjou
Nocturne à la ferme en famille aux Cerfs de la Fardellière
Les Cerfs de la Fardellière 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-08-27 21:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27
Une idée de sortie ludique originale pour prendre l’air en famille en pleine nature au milieu des animaux !
Nocturne à la ferme
Visite animée à la ferme et pique-nique inclus.
– 18 h 30 rendez-vous à la ferme.
– 18 h 45 visite guidée au couché du soleil, (1 h de marche),
Chasse aux trésors naturelle avec le livret Bichon Bichette OFFERT aux enfants.
– 19 h 45 pause insolite et gourmande à la guinguette de la ferme.
Pique-nique de produits 100 % fermiers et locaux.
– 21 h retour à la ferme. Vente directe à la boutique.
Restauration panier pique-nique de produits 100 % fermiers et locaux casse-croûte de pain aux céréales (rillettes, saucisson de cerf, chèvre/miel), crudités et fruits frais à croquer, fondant au chocolat maison. Buvette locale (boissons non comprises).
Pas de visite simple sans pique-nique le jeudi soir
Tarif visite + pique-nique 20 €/adulte, 16 €/enfant.
Réservation obligatoire par téléphone 02 41 45 41 01 ou sur le site www.lescerfsdelafardelliere.fr. .
Les Cerfs de la Fardellière 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 41 01 lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr
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English :
An original idea for a fun outing for the whole family in the middle of nature and animals!
L’événement Nocturne à la ferme en famille aux Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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