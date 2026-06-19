Scènes de Pays Trio LB6 Chemillé Chemillé-en-Anjou
Scènes de Pays Trio LB6 Chemillé Chemillé-en-Anjou vendredi 4 septembre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Scènes de Pays Trio LB6
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Trash Blues & Tribal Rock à la Foire de Chemillé près d’Angers
Le groupe de musiques actuelles angevin, LB6, propose une musique brute, enracinée, avec une vitalité vibrante.
Leurs créations originales sont chargées d’énergie rock/blues aux accents tribaux.
Dans le cadre de la FOIRE EXPOSITION DE CHEMILLÉ-EN-ANJOU organisée par le Comité Foire de Chemillé. .
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
Trash Blues & Tribal Rock at the Chemillé Fair near Angers
L’événement Scènes de Pays Trio LB6 Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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