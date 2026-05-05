Balade ressourçante « De l’Eau, des cimes », La Fardelière, Chemillé-en-Anjou

Balade ressourçante « De l’Eau, des cimes » Mercredi 19 août, 11h30 La Fardelière Maine-et-Loire

Tarifs : Enfant moins de 12 ans 12€ ; Adulte 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T11:30:00+02:00 – 2026-08-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T11:30:00+02:00 – 2026-08-19T14:00:00+02:00

…ils nous invitent à cheminer jusqu’aux sources cachées de la montagne en prenant le temps de respirer, contempler et aussi de nous amuser joyeusement !

Ouvert à tous, enfants et adultes – 1h15 de marche facile (90m de dénivelé) + ateliers (marche consciente et afghane, éveil sensoriel, jeu de piste etc…)

Forêt d’Attignat-Oncin (Parc Naturel de Chartreuse, Savoie)

Magali Natur’harmonie vous guide en vous invitant à une parenthèse de bien-être dans différentes forêts et lieux préservés du Pays du Lac d’Aiguebelette et de notre belle région. Une reconnexion à la Nature guidée en douceur, pour s’apaiser, se revigorer… et se remettre en lien avec notre propre Nature ! Marche consciente, éveil sensoriel, respiration sylvique, connexion aux arbres et à la Nature, méditation guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades.

Sortie assurée avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance).

Autres dates possibles à la demande pour petit groupe ou en mode Solo ou Duo : me contacter.

Durée : 2h30

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-de-l-eau-des-cimes-9617

La Fardelière La Fardelière Chemillé-en-Anjou 49670 Valanjou Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-de-l-eau-des-cimes-9617 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-de-l-eau-des-cimes-9617 »}]

Il est un endroit, sur le flanc du Mont-Grêle, non loin des géants, où sapins et autres grands arbres s’étirent vers les cieux… Nature Sortie nature