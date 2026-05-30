Balade Historique et Gourmande à Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou
Balade Historique et Gourmande à Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou mardi 18 août 2026.
Chemillé-en-Anjou
Balade Historique et Gourmande à Sainte-Christine
Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Venez découvrir AUTREMENT L’histoire de l’insurrection vendéenne au cœur des Mauges et l’histoire de la reconstruction !
Au cours de cette balade, revenez sur les pas de la famille Clémanceau de La Lande, au cœur de la tourmente et du renouveau au coeur des Mauges, à Montjean sur Loire puis de Sainte-Christine, au Château du Martreil.
C’est le partage de ses souvenirs de famille que propose Patrick pour l’après-midi, après un déjeuner préparé par son épouse, Hélène, servi au château ou dans le parc suivant le temps.
Une visite passionnante et commentée à réserver sans tarder.
La journée se clôturera vers 17h par le verre de l’amitié.
Déjeuner inclus. Sur réservation uniquement.
Cette balade fait partie d’un programme global de 10 Balades Historiques et Gourmandes dans les Mauges. Portées par des associations locales, elles vous invitent à découvrir, avec des historiens passionnés, les Guerres de Vendée et la reconstruction de nos villages. .
Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 75 48 04 contact@le-martreil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover AUTREMENT the history of the Vendée insurrection in the heart of the Mauges and the history of reconstruction!
L’événement Balade Historique et Gourmande à Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Fêtons les 40 ans du réseau Biocoop !, Biocoop Cholet, Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026
- Fêtons les plantes médicinales bio et locales Bio-logique Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026
- FÊTONS les plantes médicinales et aromatiques LOCALES, Zone commerciale de l’Astrée, Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026
- Animation 123 jardin ! Partez à la découverte des oiseaux et leurs chants Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026
- Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardins en mouvement au Château de La Tourlandry, Le Château de La Tourlandry, Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026