Chemillé-en-Anjou

Balade Historique et Gourmande à Sainte-Christine

Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Venez découvrir AUTREMENT L’histoire de l’insurrection vendéenne au cœur des Mauges et l’histoire de la reconstruction !

Au cours de cette balade, revenez sur les pas de la famille Clémanceau de La Lande, au cœur de la tourmente et du renouveau au coeur des Mauges, à Montjean sur Loire puis de Sainte-Christine, au Château du Martreil.

C’est le partage de ses souvenirs de famille que propose Patrick pour l’après-midi, après un déjeuner préparé par son épouse, Hélène, servi au château ou dans le parc suivant le temps.

Une visite passionnante et commentée à réserver sans tarder.

La journée se clôturera vers 17h par le verre de l’amitié.

Déjeuner inclus. Sur réservation uniquement.

Cette balade fait partie d’un programme global de 10 Balades Historiques et Gourmandes dans les Mauges. Portées par des associations locales, elles vous invitent à découvrir, avec des historiens passionnés, les Guerres de Vendée et la reconstruction de nos villages. .

Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 75 48 04 contact@le-martreil.fr

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English :

Come and discover AUTREMENT the history of the Vendée insurrection in the heart of the Mauges and the history of reconstruction!

L’événement Balade Historique et Gourmande à Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges