Le jardin des tout-petits au mois d’août Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Le jardin des tout-petits au mois d’août

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:30:00

fin : 2026-08-19 17:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Le Jardin Camifolia propose aux plus jeunes des animations spécialement conçues pour eux !

Au fil des quatre saisons, les enfants âgés de 3 à 6 ans s’éveillent et s’émerveillent au jardin. En août, on fabrique une carte postale, on cuisine des pop-cake et on déguste le goûter tous ensemble.

Atelier sur réservation. .

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Jardin Camifolia offers a range of activities specially designed for youngsters!

L’événement Le jardin des tout-petits au mois d’août Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges