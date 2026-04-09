Atelier Initiation au tissage Chemillé Chemillé-en-Anjou
Atelier Initiation au tissage Chemillé Chemillé-en-Anjou mardi 18 août 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Initiation au tissage
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Initiez-vous au tissage avec les éléments naturels.
Entre fils de trame et fils de chaîne, découvrez les plantes textiles et comment on les transforment jusqu’au tissu.
Vous fabriquerez un mini-métier à tisser en carton et initier vous au tissage d’éléments naturels .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
Learn to weave with natural elements.
L’événement Atelier Initiation au tissage Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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