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Atelier Initiation au tissage Chemillé Chemillé-en-Anjou

Atelier Initiation au tissage Chemillé Chemillé-en-Anjou mardi 18 août 2026.

Lieu : Chemillé

Adresse : 1 rue de l'Arzillé

Ville : 49120 Chemillé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8.5 8.5 9.5

Chemillé-en-Anjou

Atelier Initiation au tissage

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Initiez-vous au tissage avec les éléments naturels.
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Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98  contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Learn to weave with natural elements.

L’événement Atelier Initiation au tissage Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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