Atelier parfumerie au Jardin Camifolia Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Initiation à la parfumerie

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Les plantes à parfum de la Colline aux senteurs dévoilent leurs secrets.

De la plante à la fiole. Venez vous initier aux mystères de la parfumerie. Découvrez comment une plante est transformée en parfum. Composez et repartez avec un parfum qui vous ressemble.

Dès 12 ans sur réservation .

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

The fragrant plants of the Colline aux senteurs reveal their secrets.

L’événement Atelier Initiation à la parfumerie Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges