Nuit au Jardin Camifolia CHEMILLÉ Chemillé-en-Anjou
Nuit au Jardin Camifolia CHEMILLÉ Chemillé-en-Anjou vendredi 21 août 2026.
Chemillé-en-Anjou
Nuit au Jardin Camifolia
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-22 09:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Passez la nuit dans le Jardin Camifolia ! Thématique 2026 la photographie botanique nocturne
– De 19h à 20h30 c’est l’heure de la rencontre pour les participants apéro et grande tablée, chacun apporte quelque chose à partager pour le repas.
– De 21h à 23h initiation à la photo botanique nocturne sur smartphone avec Fabien Fougeroux et Fabrice Lenfant
– Ensuite, dormez au cœur du jardin confortablement installé dans votre tente et duvet !
– Lever à 7h flâneries au lever du jour
– A 7h45, petit déjeuner (inclus).
Limité à 50 personnes, sur réservation.
A partir de 8 ans (Les moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte) .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
Spend the night in the Camifolia Garden! Theme 2026: nocturnal botanical photography
L’événement Nuit au Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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