Nuit au Jardin Camifolia CHEMILLÉ Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Nuit au Jardin Camifolia

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-22 09:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Passez la nuit dans le Jardin Camifolia ! Thématique 2026 la photographie botanique nocturne

– De 19h à 20h30 c’est l’heure de la rencontre pour les participants apéro et grande tablée, chacun apporte quelque chose à partager pour le repas.

– De 21h à 23h initiation à la photo botanique nocturne sur smartphone avec Fabien Fougeroux et Fabrice Lenfant

– Ensuite, dormez au cœur du jardin confortablement installé dans votre tente et duvet !

– Lever à 7h flâneries au lever du jour

– A 7h45, petit déjeuner (inclus).

Limité à 50 personnes, sur réservation.

A partir de 8 ans (Les moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte) .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Spend the night in the Camifolia Garden! Theme 2026: nocturnal botanical photography

L’événement Nuit au Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges