Foire de Chemillé Foire Exposition et Festi Élevage. Chemillé Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Foire de Chemillé Foire Exposition et Festi Élevage.

Chemillé Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 09:00:00

fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

La Foire de Chemillé vous propose un programme haut en couleur pour cette année 2026 !

La Foire de Chemillé vous propose un programme haut en couleur pour cette année 2026 !

Du 4 au 6 septembre 2026, plongez au cœur du dynamisme de notre région. Avec 120 exposants réunis pour vous présenter leurs innovations, vous trouverez à coup sûr l’inspiration pour tous vos futurs projets.

Pour agrémenter votre visite, restaurateurs et traiteurs locaux vous accueillent dans un espace convivial pour une pause gourmande, animée par un spectacle musical en live.

Conçu pour plaire aux petits comme aux grands grâce à des animations variées, ce week-end s’annonce sous le signe de la fête et du partage. Venez passer un moment privilégié en famille ou entre amis !

La foire exposition ne serait pas la même sans le Festi’Élevage, concours de bovins organisé dans ce cadre depuis plus de 20 ans maintenant.

Parking gratuit aux abords immédiats de la Foire.

Restauration sur place midi et soir du vendredi au dimanche. .

Chemillé Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 94 76 35

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English :

The Chemill%E9 Fair has a vibrant program in store for you in 2026!

L’événement Foire de Chemillé Foire Exposition et Festi Élevage. Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges