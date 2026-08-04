Informations pratiques

Bouzigues

ANIMATION À LA DÉCOUVERTE DES HERBIERS DE LA LAGUNE DE THAU

Avenue Louis Tudesq Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11

Partez à la rencontre d’un écosystème d’exception lors d’une animation de sensibilisation dédiée à lalagune de Thau, qui abrite l’un des plus vastes herbiers de zostères des rives méditerranéennes d’Europe.Une belle occasion d’en apprendre plus sur cette plante marine méconnue, véritable refuge pour la biodiversité, et de mieux comprendre les enjeux de préservation de ce milieu naturel unique.

Partez à la rencontre d’un écosystème d’exception lors d’une animation de sensibilisation dédiée à la lagune de Thau, qui abrite l’un des plus vastes herbiers de zostères des rives méditerranéennes d’Europe.Une belle occasion d’en apprendre plus sur cette plante marine méconnue, véritable refuge pour la biodiversité, et de mieux comprendre les enjeux de préservation de ce milieu naturel unique. .

Avenue Louis Tudesq Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 74 61 60 contact@smbt.fr

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English :

Discover an exceptional ecosystem during an educational event dedicated toin the Thau Lagoon, home to one of the largest seagrass beds along Europe’s Mediterranean coast.This is a wonderful opportunity to learn more about this little-known marine plant—a true haven for biodiversity—and to gain a better understanding of the challenges involved in preserving this unique natural environment.

L’événement ANIMATION À LA DÉCOUVERTE DES HERBIERS DE LA LAGUNE DE THAU Bouzigues a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau