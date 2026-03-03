Animation À vos tubas Jouez à SeaZones comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle
comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18 16:30:00
2026-03-18
Plongez à la découverte de l’Océan, jouez avec ses habitants et les liens qui les unissent
comm'on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 96 commonlab@univ-lr.fr
English :
Dive into the ocean and play with its inhabitants and the ties that bind them together
