Animation apéritifs-concerts thématiques Chapelle de l’hôpital Ste Blandine Metz

Animation apéritifs-concerts thématiques

Chapelle de l’hôpital Ste Blandine 3 rue Cambout Metz Moselle

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31

Apéritifs-concerts thématiques (Hall de l’Opéra-Théâtre)

Airs d’opéras, mélodies, lieder, succès d’opérettes et de comédies musicales… sont au menu des apéritifs-concerts des artistes du Choeur.

Venez profiter d’un moment de détente avec une formule qui allie convivialité et plaisir des oreilles.

Direction et coordination Nathalie Marmeuse

Piano Sergey Volyuzhskiy Choeur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de MetzTout public

15 .

Chapelle de l'hôpital Ste Blandine 3 rue Cambout Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Themed aperitif-concerts (Hall of the Opéra-Théâtre)

Opera arias, melodies, lieder, operetta hits and musical comedies? are on the menu for these aperitif-concerts given by the choir’s artists.

Come and enjoy a moment of relaxation with a formula that combines conviviality and pleasure for the ears.

Direction and coordination Nathalie Marmeuse

Piano Sergey Volyuzhskiy Choeur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz

German :

Thematische Aperitifkonzerte (Halle des Operntheaters)

Opernarien, Melodien, Lieder, Hits aus Operetten und Musicals? stehen auf dem Menüplan der Aperitifkonzerte des Chors.

Genießen Sie einen Moment der Entspannung mit einer Formel, die Geselligkeit und Hörgenuss vereint.

Leitung und Koordination Nathalie Marmeuse

Klavier Sergey Volyuzhskiy Choeur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz

Italiano :

Concerti-aperitivo a tema (Sala dell’Opéra-Théâtre)

Arie d’opera, melodie, lieder, successi d’operetta e commedie musicali sono il menu di questi concerti-aperitivo tenuti dagli artisti del coro.

Venite a godervi un momento di relax con una formula che unisce convivialità e piacere per le orecchie.

Diretto e coordinato da Nathalie Marmeuse

Pianoforte Sergey Volyuzhskiy Coro dell’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz

Espanol :

Aperitivos-conciertos temáticos (Sala de la Ópera-Théâtre)

Arias de ópera, melodías, lieder, éxitos de operetas y musicales… forman parte del menú de los aperitivos-conciertos ofrecidos por los artistas del coro.

Venga a disfrutar de un momento de relajación con una fórmula que combina convivencia y placer para los oídos.

Dirigido y coordinado por Nathalie Marmeuse

Piano Sergey Volyuzhskiy Choeur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz

