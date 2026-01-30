Spectacle Titi tombe, Titi tombe pas Cie Attends L’Agora médiathèque-centre social Metz

Spectacle Titi tombe, Titi tombe pas Cie Attends

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-16 16:00:00

fin : 2026-04-16 16:40:00

Date(s) :

2026-04-16

Dans son royaume silencieux, Titi joue seul aux échecs, chaque mouvement orchestré avec une précision parfaite. Mais un jour, une mystérieuse lumière perturbe son univers bien ordonné.Une étrange intruse, pleine de vie et de rêves, fait irruption dans son monde immobile. Ensemble, ils réapprennent à danser sur le fil de l’impossible, à trouver un nouvel équilibre. Un spectacle poétique et envoûtant, où l’ordre et le chaos se rencontrent pour révéler la magie de l’imprévu. Spectacle sans paroles.

A partir de 3 ans.Enfants

5 .

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 55 83 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In his silent kingdom, Titi plays chess alone, every move orchestrated with perfect precision. But one day, a mysterious light disrupts his well-ordered universe, and a strange intruder, full of life and dreams, bursts into his still world. Together, they relearn to dance on the edge of the impossible, to find a new balance. A poetic, spellbinding show, where order and chaos meet to reveal the magic of the unexpected. Wordless show.

For ages 3 and up.

L’événement Spectacle Titi tombe, Titi tombe pas Cie Attends Metz a été mis à jour le 2026-01-30 par AGENCE INSPIRE METZ