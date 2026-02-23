Gloria Friedmann Splendeurs et extinction de la nature Le Centre Pompidou-Metz Metz

Gloria Friedmann Splendeurs et extinction de la nature

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Cycle introduction à l’histoire de l’art .

Par Catherine Frèrejean, Chargée de recherche et d’exposition.

Gloria Friedmann (1950) interroge les relations complexes entre l’être humain et son environnement. L’installation Bonjour Tristesse (1996), dans Dimanche sans fin, illustre ces problématiques en mettant en scène la mort du vivant et les vestiges de la nature impactés par les actes humains. Son approche engage un dialogue entre l’art et l’écologie. Associée à l’écoféminisme, sa pratique artistique constitue le point de départ de cette conférence, qui aborde ce mouvement pluridisciplinaire, transhistorique et international.Tout public

.

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57020 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to art history cycle.

By Catherine Frèrejean, Research and Exhibition Manager.

Gloria Friedmann (1950) explores the complex relationships between human beings and their environment. The installation Bonjour Tristesse (1996), in Dimanche sans fin, illustrates these issues by depicting the death of the living and the remnants of nature impacted by human acts. Her approach engages a dialogue between art and ecology. Her artistic practice, associated with ecofeminism, is the starting point for this conference, which looks at this multidisciplinary, transhistorical and international movement.

L’événement Gloria Friedmann Splendeurs et extinction de la nature Metz a été mis à jour le 2026-02-23 par AGENCE INSPIRE METZ