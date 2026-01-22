Conférence Gloria Friedmann Splendeurs et extinction de la nature Metz

Conférence Gloria Friedmann Splendeurs et extinction de la nature

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16 19:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Un jeudi par mois, rendez-vous avec un artiste, une œuvre, un mouvement, un courant de pensée qui a marqué l’histoire de l’art.

Par Catherine FREREJEAN

Gloria Friedmann interroge les relations complexes entre l’homme et son environnement. Dans ses œuvres, elle révèle une fragilité collective à travers une diversité de médiums, tels que la photographie, la sculpture et la performance. Friedmann s’inscrit dans le genre du memento mori et de la vanité afin de dénoncer l’exploitation et la domination humaines sur le monde naturel. L’installation Bonjour Tristesse (1996) illustre ces problématiques en mettant en scène la mort du vivant et les vestiges de la nature impactés par les actes humains. Son approche engage un dialogue entre l’art et l’écologie. Associée à l’écoféminisme, sa pratique artistique constitue le point de départ de cette conférence, qui aborde ce mouvement pluridisciplinaire, transhistorique et international.

Cette conférence est gratuite pour les adhérents, Pass-M SOLO, Pass-M DUO et Pass-M Jeune.Tout public

5 .

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One Thursday a month, meet an artist, a work, a movement or a current of thought that has left its mark on the history of art.

By Catherine FREREJEAN

Gloria Friedmann questions the complex relationship between man and his environment. In her works, she reveals a collective fragility through a variety of media, including photography, sculpture and performance. Friedmann’s work is rooted in the memento mori and vanitas genres, denouncing human exploitation and domination of the natural world. The installation Bonjour Tristesse (1996) illustrates these issues by depicting the death of the living and the remnants of nature impacted by human acts. Her approach engages a dialogue between art and ecology. Her artistic practice, associated with ecofeminism, forms the starting point for this conference, which addresses this multidisciplinary, transhistorical and international movement.

This lecture is free for Pass-M SOLO, Pass-M DUO and Pass-M Jeune members.

L’événement Conférence Gloria Friedmann Splendeurs et extinction de la nature Metz a été mis à jour le 2026-01-22 par AGENCE INSPIRE METZ