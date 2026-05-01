Animation astronomie Tous azimuts Bar associatif L’Ecurie Genêts
Animation astronomie Tous azimuts Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 17 mai 2026.
Genêts
Animation astronomie Tous azimuts
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 19:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Tous Azimuts ! animations astronomiques vous propose une soirée immersive au coeur de l’Univers, avec une séance de vulgarisation scientifique à la manière de C’est Pas Sorcier ! , suivi d’une séance planétarium !
2h pour aborder la naissance du système solaire, les phases de la Lune, les saisons, les constellations, l’usage d’un télescope, l’histoire de l’astronomie et plein d’autres mystères envoûtants !
Ainsi le ciel n’aura plus de secret pour vous ! .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
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English : Animation astronomie Tous azimuts
L’événement Animation astronomie Tous azimuts Genêts a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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