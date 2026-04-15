Exposition peinture Salle polyvalente Genêts
Exposition peinture Salle polyvalente Genêts jeudi 14 mai 2026.
Genêts
Exposition peinture
Salle polyvalente 24 rue de l’Ortillon Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Entrée libre pour tous à l’exposition de 4 artistes de la Baie du Mont St Michel
– Michel Pailley
– Patricia Cabillon
– Anne-Gaëlle Rouault
– Philippe Joubert
Paysages d’ici et d’ailleurs, faune, flore et quelques scènes d’intérieur, dans des techniques variées aquarelle, émulsion vinylique sur papier, huile sur toile. .
Salle polyvalente 24 rue de l’Ortillon Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 86 85 85 36 philippe.joubert8@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition peinture
L’événement Exposition peinture Genêts a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Genêts (Manche)
- Journée de prospection Bourdons Café associatif L’Ecurie Genêts 24 avril 2026
- Concert Bloodflower Bar associatif L’Ecurie Genêts 24 avril 2026
- Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel Rue de l’Entrepont Genêts 29 avril 2026
- Panoramas en Baie du Mont-Saint-Michel Genêts Manche 1 mai 2026