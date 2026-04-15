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Exposition peinture Salle polyvalente Genêts

Exposition peinture Salle polyvalente Genêts

Exposition peinture Salle polyvalente Genêts jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 24 rue de l'Ortillon

Ville : 50530 Genêts

Département : Manche

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Genêts

Exposition peinture

Salle polyvalente 24 rue de l’Ortillon Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Entrée libre pour tous à l’exposition de 4 artistes de la Baie du Mont St Michel
– Michel Pailley
– Patricia Cabillon
– Anne-Gaëlle Rouault
– Philippe Joubert
Paysages d’ici et d’ailleurs, faune, flore et quelques scènes d’intérieur, dans des techniques variées aquarelle, émulsion vinylique sur papier, huile sur toile.   .

Salle polyvalente 24 rue de l’Ortillon Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 86 85 85 36  philippe.joubert8@wanadoo.fr

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English : Exposition peinture

L’événement Exposition peinture Genêts a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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