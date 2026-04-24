Animation Atelier Bande dessinée Faire des bulles Maison des Écritures La Rochelle

La Rochelle

Animation Atelier Bande dessinée Faire des bulles

Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06 19:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13

Atelier d’écriture autour de la bande dessinée, les participants seront invités à créer les histoires de la Maison des Écritures.

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Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

A comic strip writing workshop, participants will be invited to create stories for the Maison des Écritures.

L’événement Animation Atelier Bande dessinée Faire des bulles La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Nous La Rochelle