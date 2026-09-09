Animation Atelier et rencontre Maison des Écritures La Rochelle

mardi 13 octobre 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation Atelier et rencontre

Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 16:15:00

fin : 2026-10-13 19:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Avec Theresia Töglhofer

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Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

With Theresia T%F6glhofer

L’événement Animation Atelier et rencontre La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle