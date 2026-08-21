Animation La Rochelle CDA Classic Tour La Rochelle
dimanche 6 septembre 2026 · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation La Rochelle CDA Classic Tour
La Rochelle & agglomération La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
L’ARVA (Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens) organise pour la 4e année consécutive, une balade à travers les 28 communes de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
.
La Rochelle & agglomération La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 21 41 85 moc.liamg@avra.tairaterces
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the fourth consecutive year, the ARVA (Amicale Rochelaise de V%E9hicules Anciens) is organizing a drive through the 28 municipalities of the La Rochelle Metropolitan Area.
L’événement Animation La Rochelle CDA Classic Tour La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-21 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer Salle de l’Oratoire La Rochelle 28 août 2026
- Sport Les rendez-vous de l’été Stade Rochelais vs Munster Stade Marcel Deflandre La Rochelle 28 août 2026
- Concert Candlelight Hommage à Queen Salle de l’Oratoire La Rochelle 28 août 2026
- Visite commentée Archives municipales et communautaires Olga de Sainte-Affrique Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique La Rochelle 29 août 2026
- Concert Les sœurs Boysson Salle de l’Oratoire La Rochelle 29 août 2026