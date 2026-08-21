Informations pratiques

La Rochelle

Animation La Rochelle CDA Classic Tour

La Rochelle & agglomération La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

L’ARVA (Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens) organise pour la 4e année consécutive, une balade à travers les 28 communes de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

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La Rochelle & agglomération La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 21 41 85 moc.liamg@avra.tairaterces

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English :

For the fourth consecutive year, the ARVA (Amicale Rochelaise de V%E9hicules Anciens) is organizing a drive through the 28 municipalities of the La Rochelle Metropolitan Area.

L’événement Animation La Rochelle CDA Classic Tour La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-21 par Nous La Rochelle