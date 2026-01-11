AGENDA · Villé
Animation au fil de l’eau Villé
samedi 23 janvier 2027 · Villé
Informations pratiques
Villé
Animation au fil de l’eau
Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-23 08:45:00
fin : 2027-01-23 12:00:00
Date(s) :
2027-01-23
Ne pas en perdre une goutte ! .
Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est info.acjca@gmail.com
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English :
L’événement Animation au fil de l’eau Villé a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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