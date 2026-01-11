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AGENDA · Villé

Animation au fil de l’eau Villé

samedi 23 janvier 2027 · Villé

Informations pratiques

Début
samedi 23 janvier 2027
Fin
samedi 23 janvier 2027
Heure de début
08:45:00
Ville
67220 Villé
Département
Bas-Rhin
Tarif

Villé

Animation au fil de l’eau

Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-23 08:45:00
fin : 2027-01-23 12:00:00

Date(s) :
2027-01-23

Ne pas en perdre une goutte !   .

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est   info.acjca@gmail.com

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English :

L’événement Animation au fil de l’eau Villé a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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