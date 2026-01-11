Informations pratiques

Villé

Animation au fil de l’eau

Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-23 08:45:00

fin : 2027-01-23 12:00:00

Date(s) :

2027-01-23

Ne pas en perdre une goutte ! .

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est info.acjca@gmail.com

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English :

L’événement Animation au fil de l’eau Villé a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé