Informations pratiques

Villé

Lecture musicale partir au-delà des frontières Festi’Val Passeurs de Musique

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 11:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Sara Taboada et Nathanaël proposent une lecture musicale de l’album Partir au-delà des frontières de Francesca Sanna (éditions Gallimard Jeunesse). Une histoire touchante et pleine d’espoir qui raconte le voyage de deux enfants et de leur maman, contraints de quitter leur pays pour fuir la guerre. Un joli moment à partager en famille. .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com

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English :

L’événement Lecture musicale partir au-delà des frontières Festi’Val Passeurs de Musique Villé a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé