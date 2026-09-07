Animation autour de la vannerie, Ferme Caussenarde d’Autrefois, Hures-la-Parade

Informations pratiques

Animation autour de la vannerie Samedi 19 septembre, 14h00 Ferme Caussenarde d’Autrefois Lozère

2€ de réduction sur le billet d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Animation Vannerie

Hubert partage son savoir-faire de vannier

Hubert est originaire du Causse Méjean et évoque volontiers son grand-père qui, déjà, tressait des paniers ! Depuis des années, il a appris, s’est perfectionné et pourra vous renseigner sur les essences de bois, vous montrer comment on fait les éclisses, vous faire voir le tressage et même vous mettre au boulot si vous êtes demandeur !

Hubert et passionné et passionnant ! Il parle de chaque panier comme d’un objet unique à chérir et à conserver précieusement !

Vous pourrez bien entendu en profiter pour visiter la Ferme Caussenarde d’Autrefois en autonomie.

Ferme Caussenarde d’Autrefois Hyelzas, 48150 Hures-la-Parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie 04 66 45 65 25 http://www.ferme-caussenarde.com La Ferme Caussenarde d’Autrefois est un écomusée du Causse.

En 1973, Marie et Armand Pratlong choisissent de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine caussenard à travers l’ancienne ferme de la famille de Marie. La Ferme Caussenarde d’Autrefois est née. Leurs enfants et petits-enfants continuent à faire vivre ce patrimoine et ces traditions aujourd’hui universellement reconnus par l’inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Animation Vannerie

©helenefca