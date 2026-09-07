Jeu de piste dans le hameau du Villaret, Hameau du Villaret, Hures-la-Parade

Informations pratiques

Jeu de piste dans le hameau du Villaret 19 et 20 septembre Hameau du Villaret Lozère

Tarifs : Adulte : 7€ / Moins de 26 ans : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le hameau restauré du Villaret à travers un jeu de piste, tout en explorant les activités de l’association TAKH, les chevaux de Przewalski et l’écosystème du causse Méjean.

Hameau du Villaret Le Villaret, 48150 Hures la parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie 04 66 45 64 43 http://www.takh.org Le hameau du Villaret abrite l’association TAKH, engagée dans la préservation du cheval de Przewalski. Entièrement restauré au cours des six dernières années, le site accueille aujourd’hui le public pour lui faire découvrir cet animal emblématique, qui évolue librement sur les vastes steppes du causse Méjean. Parking en bord de route

Venez découvrir le hameau du Villaret restauré grâce à un jeu de piste, tout en découvant les activités de TAKH, les chevaux de Przewalski et son écosystème du Causse Méjean.

©takh