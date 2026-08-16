UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Hague

animation autour des fossiles par Ammonite 50 Maison de la Hague La Hague

dimanche 16 août 2026 · Maison de la Hague · La Hague

animation autour des fossiles par Ammonite 50 Maison de la Hague La Hague

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison de la Hague
Adresse
Le Tourp
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Tarif

La Hague

animation autour des fossiles par Ammonite 50

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Paul Jean, président de l’association Ammonite 50 sera présent dans l’exposition Le monde fascinant des fossiles pour répondre à vos questions et présenter un atelier de dégagement de fossiles. Gratuit et sans réservation.   .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : animation autour des fossiles par Ammonite 50

L’événement animation autour des fossiles par Ammonite 50 La Hague a été mis à jour le 2026-08-03 par Attitude Manche

À voir aussi à La Hague (Manche)