animation autour des fossiles par Ammonite 50 Maison de la Hague La Hague

dimanche 16 août 2026 · Maison de la Hague · La Hague

Informations pratiques

La Hague

animation autour des fossiles par Ammonite 50

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Paul Jean, président de l’association Ammonite 50 sera présent dans l’exposition Le monde fascinant des fossiles pour répondre à vos questions et présenter un atelier de dégagement de fossiles. Gratuit et sans réservation. .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89

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English : animation autour des fossiles par Ammonite 50

L’événement animation autour des fossiles par Ammonite 50 La Hague a été mis à jour le 2026-08-03 par Attitude Manche