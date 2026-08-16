animation autour des fossiles par Ammonite 50 Maison de la Hague La Hague
dimanche 16 août 2026 · Maison de la Hague · La Hague
Informations pratiques
La Hague
animation autour des fossiles par Ammonite 50
Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Paul Jean, président de l’association Ammonite 50 sera présent dans l’exposition Le monde fascinant des fossiles pour répondre à vos questions et présenter un atelier de dégagement de fossiles. Gratuit et sans réservation. .
Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89
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English : animation autour des fossiles par Ammonite 50
L’événement animation autour des fossiles par Ammonite 50 La Hague a été mis à jour le 2026-08-03 par Attitude Manche
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