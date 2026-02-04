Animation chocolat

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Pour les plus gourmands, profitez d’un instant en compagnie d’un chocolatier local, venu de Soultz-sous-Forêts. Le temps d’un après-midi, vos papilles et vos yeux seront en éveil.

Pour les plus gourmands, profitez d’un instant en compagnie d’un chocolatier local, venu de Soultz-sous-Forêts. Le temps d’un après-midi, vos papilles et vos yeux seront en éveil. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For those with a sweet tooth, enjoy a moment in the company of a local chocolatier from Soultz-sous-Forêts. For one afternoon, your taste buds and eyes will be tantalized.

L’événement Animation chocolat Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte