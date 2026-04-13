Exposition : Mus’Art, Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen

Exposition : Mus’Art 26 avril – 28 juin Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Tarifs (entrée + exposition + animation) :

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Groupes (+12 pers) : se renseigner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Du dimanche 26 avril au vendredi 15 mai 2026, les créations de Aline Hauck, plasticienne,entrent en dialogue avec celles de Dorothee Falk, céramiste vivant à Goersdorf.

Du dimanche 17 mai au vendredi 05 juin 2026, les photographies de Monique Stenger, rencontrent les sculptures de Antoine Halbwachs, sculpteur, diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg.

Du dimanche 7 juin au dimanche 28 juin 2026, les œuvres de Anne Lombardi, sculptrice diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, entrent en résonance avec le travail de Philippe Turpin, artiste graveur venu tout droit de la Réunion.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}]

L’exposition d’art contemporain Mus’Art revient pour sa 18ème édition et vous dévoile, sur 3 périodes successives, les œuvres de 3 binômes d’artistes ! exposition Mus’Art