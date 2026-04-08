Kutzenhausen

Atelier Initiation à la peinture acrylique

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Guidé par Farmouz Al Khoury, artiste peintre, le jeune public pourra s’initier à la peinture acrylique ! Matériel fourni aux artistes en herbe qui pourront, inspirés par différents modèles ou de manière libre, exprimer leur créativité !

Ce dimanche, les jeunes visiteurs auront l’opportunité de se familiariser à la technique de la peinture à l’acrylique, guidés par Farmouz Al Khoury, artiste peintre ! Le matériel sera fourni aux artistes en herbe qui pourront, inspirés par différents modèles ou de manière libre, exprimer leur créativité ! .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

Guided by painter Farmouz Al Khoury, the young public can learn all about acrylic painting! Materials provided for budding artists, who can express their own creativity, inspired by various models or on their own!

L’événement Atelier Initiation à la peinture acrylique Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte