Kutzenhausen

Animation Mon verre à bière

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Partez à la découverte de la microbrasserie artisanale. La brasserie du Sandhaas sera présente avec deux bières spécialement brassées pour l’occasion (vente au verre et en bouteilles de bière spéciale Maison Rurale ).

Partez à la découverte de la microbrasserie artisanale. La brasserie du Sandhaas sera présente avec deux bières spécialement brassées pour l’occasion (vente au verre et en bouteilles de bière spéciale Maison Rurale ). Une exposition de verres à bière, issue d’un collectionneur passionné, sera également visible. De 14h à 17h, le duo Place Klezmer animera un moment musical, et la visite guidée commencera exceptionnellement à 17h ! .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

Discover the craft of microbrewing. The Sandhaas brewery will be on hand with two beers specially brewed for the occasion (sold by the glass and in Maison Rurale special beer bottles).

L’événement Animation Mon verre à bière Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de l’Alsace Verte