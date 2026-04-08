Kutzenhausen

Exposition Le verre à soi

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez le verre sous toutes ses facettes de son histoire à travers les siècles à sa fabrication contemporaine, dans les fêtes, le quotidien d’hier à aujourd’hui, dans l’architecture, les techniques, dans l’art et la création…

Cet été, découvrez le verre sous toutes ses facettes de son histoire à travers les siècles à sa fabrication contemporaine, dans les fêtes, le quotidien d’hier à aujourd’hui, dans l’architecture, les techniques, dans l’art et la création…

Animations, causeries et conférences enrichiront cette exposition principalement issue des collections de l’AMROF. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

Discover glass in all its facets: from its history over the centuries to its contemporary manufacture, in celebrations, in everyday life from yesterday to today, in architecture, in techniques, in art and creation?

L’événement Exposition Le verre à soi Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte