Exposition Le verre à soi Kutzenhausen
Exposition Le verre à soi Kutzenhausen dimanche 5 juillet 2026.
Kutzenhausen
Exposition Le verre à soi
1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Découvrez le verre sous toutes ses facettes de son histoire à travers les siècles à sa fabrication contemporaine, dans les fêtes, le quotidien d’hier à aujourd’hui, dans l’architecture, les techniques, dans l’art et la création…
Cet été, découvrez le verre sous toutes ses facettes de son histoire à travers les siècles à sa fabrication contemporaine, dans les fêtes, le quotidien d’hier à aujourd’hui, dans l’architecture, les techniques, dans l’art et la création…
Animations, causeries et conférences enrichiront cette exposition principalement issue des collections de l’AMROF. .
1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover glass in all its facets: from its history over the centuries to its contemporary manufacture, in celebrations, in everyday life from yesterday to today, in architecture, in techniques, in art and creation?
L’événement Exposition Le verre à soi Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Kutzenhausen (Bas-Rhin)
- Atelier Initiation à la peinture à l’oeuf Kutzenhausen 6 mai 2026
- Nuit européenne des musées Kutzenhausen 23 mai 2026
- Visite libre du Jardin des 4 temps, Jardin des quatre temps, Kutzenhausen 5 juin 2026
- Exposition Farmouz Al Khoury Kutzenhausen 23 juin 2026
- Atelier Initiation à la peinture acrylique Kutzenhausen 28 juin 2026