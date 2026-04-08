Kutzenhausen

Exposition Farmouz Al Khoury

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-23 11:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Venez découvrir les oeuvres de l’artiste Farmouz Al Khoury, réfugiée syrienne. Autant à l’aise dans la peinture à l’huile que dans la peinture à l’acrylique, elle n’hésite pas à enrichir ses tableaux de reliefs.

Farmouz Al Khoury, réfugiée syrienne, a toujours été fascinée par le dessin, mais ses études l’ont conduite vers le domaine de la santé. Autant à l’aise dans la peinture à l’huile que dans la peinture à l’acrylique, elle n’hésite pas à enrichir ses tableaux de reliefs.

Sa prédilection pour la représentation un peu abstraite des humains est perceptible, mais les paysages et les fleurs sont également des thématiques qu’elle affectionne.

Pratiquer la peinture est une sorte d’anti-douleur, un remède contre la nostalgie. Elle aime également regarder ceux qui regardent ses tableaux en espérant qu’ils y trouvent une forme de bonheur comme elle, quand elle peint. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the works of Syrian refugee artist Farmouz Al Khoury. Equally at home in oils and acrylics, she doesn’t hesitate to add relief to her paintings.

L’événement Exposition Farmouz Al Khoury Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte