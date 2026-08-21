Animation collage – Cairns postales, Cairn de Petit Mont, Arzon

Informations pratiques

Animation collage – Cairns postales 19 et 20 septembre Cairn de Petit Mont Morbihan

Animation incluse dans le droit d’entrée au site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le cairn de Petit Mont était déjà connu et représenté aux 19e et 20e siècle ! Venez exprimer votre créativité en participant à l’atelier collage Cairns postales

Vous aurez l’occasion de redécouvrir les paysages mégalithiques du Golfe du Morbihan à travers d’anciennes cartes postales que vous pourrez remettre en scène pour créer la vôtre.

Cairn de Petit Mont Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France Arzon 56640 Morbihan Bretagne +33297537403 https://cairndepetitmont.com Ensemble mesurant 60×50 mètres, construit entre 5000 et 2000 avant J-C, en trois phases distinctes. Les sépultures contenaient un important mobilier funéraire, ainsi que des gravures sur les dalles des parois et du plafond. Le site a été utilisé jusqu’à la période gallo-romaine (IVe siècle de notre ère), comme en témoigne le dépôt de statuettes et autel votif. En 1943, les troupes allemandes y installèrent un bunker.

Le cairn de Petit Mont était déjà connu et représenté aux 19e et 20e siècle ! Venez exprimer votre créativité en participant à l’atelier collage Cairns postales

© Compagnie des Ports du Morbihan