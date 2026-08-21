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Animation collage – Cairns postales, Cairn de Petit Mont, Arzon

samedi 19 septembre 2026 · Cairn de Petit Mont · Arzon

Animation collage – Cairns postales, Cairn de Petit Mont, Arzon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cairn de Petit Mont
Adresse
Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France
Ville
56640 Arzon
Département
Morbihan
Tarif
Animation incluse dans le droit d'entrée au site.

Animation collage – Cairns postales 19 et 20 septembre Cairn de Petit Mont Morbihan

Animation incluse dans le droit d’entrée au site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le cairn de Petit Mont était déjà connu et représenté aux 19e et 20e siècle ! Venez exprimer votre créativité en participant à l’atelier collage Cairns postales
Vous aurez l’occasion de redécouvrir les paysages mégalithiques du Golfe du Morbihan à travers d’anciennes cartes postales que vous pourrez remettre en scène pour créer la vôtre.

Cairn de Petit Mont Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France Arzon 56640 Morbihan Bretagne +33297537403 https://cairndepetitmont.com Ensemble mesurant 60×50 mètres, construit entre 5000 et 2000 avant J-C, en trois phases distinctes. Les sépultures contenaient un important mobilier funéraire, ainsi que des gravures sur les dalles des parois et du plafond. Le site a été utilisé jusqu’à la période gallo-romaine (IVe siècle de notre ère), comme en témoigne le dépôt de statuettes et autel votif. En 1943, les troupes allemandes y installèrent un bunker.
Le cairn de Petit Mont était déjà connu et représenté aux 19e et 20e siècle ! Venez exprimer votre créativité en participant à l’atelier collage Cairns postales

© Compagnie des Ports du Morbihan

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