Visite guidée au cairn de Petit Mont, Cairn de Petit Mont, Arzon

Informations pratiques

Visite guidée au cairn de Petit Mont 19 et 20 septembre Cairn de Petit Mont Morbihan

Visite incluse dans le droit d’entrée au site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le temps d’une heure et accompagnés d’un guide, découvrez le monument et les moments clés de son histoire.

Cairn de Petit Mont Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France Arzon 56640 Morbihan Bretagne +33297537403 https://cairndepetitmont.com Ensemble mesurant 60×50 mètres, construit entre 5000 et 2000 avant J-C, en trois phases distinctes. Les sépultures contenaient un important mobilier funéraire, ainsi que des gravures sur les dalles des parois et du plafond. Le site a été utilisé jusqu’à la période gallo-romaine (IVe siècle de notre ère), comme en témoigne le dépôt de statuettes et autel votif. En 1943, les troupes allemandes y installèrent un bunker.

Le temps d’une heure et accompagnés d’un guide, découvrez le monument et les moments clés de son histoire.

©EFB