Animation commerciale soirée gourmande et musicale Tardets-Sorholus
Animation commerciale soirée gourmande et musicale Tardets-Sorholus vendredi 29 mai 2026.
Tardets-Sorholus
Animation commerciale soirée gourmande et musicale
Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’Union commerciale de Soule vous invite à Tardets.
Dans le cadre de l’animation commerciale du printemps, une soirée gourmande moulesfrites vous est proposée. Les restaurateurs de la place concocteront les repas, les desserts seront réalisés par le salon de thé la Madeleine et les 3 Pépés animeront la soirée. Ambiance et convivialité assurées, n’hésitez pas à réserver votre soirée. .
Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Animation commerciale soirée gourmande et musicale
L’événement Animation commerciale soirée gourmande et musicale Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque
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