Informations pratiques

Obernai

Animation compostage

7 rue du Maréchal Juin Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15 2026-11-05

Le Pays de Sainte Odile vous invite à participer à une animation gratuite sur le compostage. Découvrez astuces et conseils pour réussir votre compost, et bénéficiez d’un composteur offert.

Participez à une animation sur le compostage Sessions 2026 !

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile vous invite à participer à une animation gratuite sur le compostage. Découvrez astuces et conseils pour réussir votre compost, et bénéficiez d’un composteur offert à l’issue de la session (sous conditions).

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7 rue du Maréchal Juin Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 53 52 ccpso@ccpso.com

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English :

Pays de Sainte Odile invites you to take part in a free event on composting. Discover tips and tricks for successful composting, and receive a free composter.

L’événement Animation compostage Obernai a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme d’Obernai