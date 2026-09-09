Animation compostage Obernai
jeudi 15 octobre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Animation compostage
7 rue du Maréchal Juin Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15 2026-11-05
Le Pays de Sainte Odile vous invite à participer à une animation gratuite sur le compostage. Découvrez astuces et conseils pour réussir votre compost, et bénéficiez d’un composteur offert.
Participez à une animation sur le compostage Sessions 2026 !
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile vous invite à participer à une animation gratuite sur le compostage. Découvrez astuces et conseils pour réussir votre compost, et bénéficiez d’un composteur offert à l’issue de la session (sous conditions).
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7 rue du Maréchal Juin Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 53 52 ccpso@ccpso.com
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English :
Pays de Sainte Odile invites you to take part in a free event on composting. Discover tips and tricks for successful composting, and receive a free composter.
L’événement Animation compostage Obernai a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme d’Obernai
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