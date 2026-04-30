Obernai

Concert L’interculturalité spirituelle Voyages méditatifs

1b du général Leclerc Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 21:15:00

Date(s) :

2026-08-29

Appréciez un concert interculturel propice à la méditation et à l’ouverture. Avec la guitare, le chant, le violon et le théorbe, voyagez à travers l’Europe et la Méditerranée. Organisé par Parole et Lumière.

L’association Parole et Lumière d’Obernai vous propose un concert spirituel et interculturel, intitulé Voyages méditatifs.

Eleni Kontoyanni à la guitare et au chant, le Père Bernard Lorentz au violon et Mauro Rampazzo au théorbe, vous emmènent vers un itinéraire musical et poétique à travers les cultures, les langues et les traditions spirituelles de l’Europe et de la Méditerranée.

Lectures et textes en langues d’esprit (français allemand grec italien). .

1b du général Leclerc Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est gabriele.di-patrizio@ifosep.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an intercultural concert conducive to meditation and openness. With guitar, vocals, violin and theorbo, travel through Europe and the Mediterranean. Organized by Parole et Lumière.

L’événement Concert L’interculturalité spirituelle Voyages méditatifs Obernai a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme d’Obernai