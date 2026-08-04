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Animation dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Maison du Juge Agen

mercredi 26 août 2026 · Maison du Juge · Agen

Animation dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Maison du Juge Agen

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Maison du Juge
Adresse
16 Cours Washington
Ville
47000 Agen
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Agen

Animation dans le cadre du festival de la photographie contemporaine

Maison du Juge 16 Cours Washington Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Présentation de l’association des Amis de Ducos du Hauron animé par Magalie Nay.
Présentation de l’association des Amis de Ducos du Hauron animé par Magalie Nay.   .

Maison du Juge 16 Cours Washington Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47  contact@festivalsansfiltre.fr

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English : Animation dans le cadre du festival de la photographie contemporaine

Presentation of the Friends of Ducos du Hauron association, led by Magalie Nay.

L’événement Animation dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Agen a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Agen

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