Animation dansante au Domaine Delaunay

Domaine Delaunay 24 rue Daudet Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date :

Début : 2026-05-26 12:00:00

fin : 2026-09-29 17:30:00

Date(s) :

2026-05-26 2026-09-29

Animation dansante de Printemps au Domaine

Partageons ensemble une journée de convivialité, de découvertes et de gourmandise au cœur du vignoble !

Programme de la journée

12h00 Déjeuner gastronomique au Domaine

Animation dansante pendant et après le repas

17h00 Verre de l’amitié

Brioche et café pour conclure cette journée en toute convivialité.

Menu Un plat = Un vin

Gouline Angevine duxelles de champignons farcis, tomates, mâche

Rosé de Loire

Filet de sandre au beurre blanc et riz pilaf

Anjou Blanc

Mijoté de bœuf au vin d’Anjou et son gratin dauphinois

Anjou Rouge

Assiette de deux fromages et salade

Anjou Villages

Brioche perdue

Crémant de Loire

Café .

Domaine Delaunay 24 rue Daudet Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 08 39 contact@delaunay-mws.com

English :

