Spectacle d’improvisation avec La Cie de la Choucroute à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec La Cie de la Choucroute à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 18:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Partagez un moment d’humour et de créativité instantanée avec une troupe de théâtre d’improvisation locale au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette poursuit sa programmation dédiée aux arts de la scène sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais. Ce site verdoyant, apprécié des cyclistes et des promeneurs pour sa tranquillité, se transforme régulièrement en un espace culturel de plein air. Entre cirque, magie et théâtre, l’établissement met cette année l’improvisation à l’honneur en accueillant 17 troupes venues de toute la France, pour des rendez-vous toujours proposés en participation libre.

Pour cette fin d’après-midi, ce sont les voisins du territoire qui montent sur scène la troupe locale La Cie de la Choucroute , venue du Louroux-Béconnais, propose sa performance de 18h à 19h. Les spectateurs pourront s’installer confortablement pour savourer le sens de la répartie et l’imagination des comédiens. Les familles trouveront également leur bonheur puisque le parc à gosses reste ouvert avec ses jeux et ses tracteurs pour amuser les enfants.

Dès 18h, l’ambiance devient gourmande avec l’arrivée du foodtruck Food Lulu , qui prépare des galettes et des crêpes sur place. Associé aux boissons locales et aux planches apéritives de la guinguette, ce service de restauration permet de prolonger agréablement la soirée au bord de l’eau après avoir fait le plein de rires. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Share a moment of humor and instant creativity with a local improv theater troupe on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation avec La Cie de la Choucroute à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges