Concert Duo Brassens d’Abord à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Concert Duo Brassens d’Abord à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Redécouvrez le répertoire poétique de Georges Brassens dans le cadre bucolique et ombragé de la guinguette.

La Drain’Guette, située sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, invite les amateurs de chanson française pour une soirée musicale au bord de l’eau. Idéalement placé pour les usagers de La Loire à Vélo, ce site naturel et convivial devient le décor d’un hommage acoustique au célèbre poète sétois. Le concert, organisé sous forme de participation libre, permet de profiter de la douceur de la soirée dans une ambiance détendue.

Sur scène, le Duo Brassens d’Abord assure une prestation de 21h à 22h30 en revisitant les classiques du répertoire de l’artiste. Pendant que les parents profitent des reprises musicales et des boissons locales, les enfants peuvent s’amuser en toute sécurité dans l’espace de jeux dédié, le parc à gosses .

Pour l’occasion, le foodtruck Complètement Food s’installe sur la base nautique pour proposer ses burgers maison. Cette offre de restauration vient compléter la carte habituelle de planches apéritives de la guinguette, offrant ainsi une solution gourmande pour dîner face à la Loire avant que ne résonnent les premières notes de musique. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Rediscover the poetic repertoire of Georges Brassens in the bucolic, shady setting of the guinguette.

L’événement Concert Duo Brassens d’Abord à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges