Journée découverte en itinérance sur la Via Sancti Martini Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Journée découverte en itinérance sur la Via Sancti Martini

Montjean-sur-Loire 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Explorez les richesses du patrimoine lors d’une journée en itinérance le long de la Loire, sur les traces de la Via Sancti Martini.

Comme chaque année, cette journée découverte propose un beau parcours pour découvrir un magnifique patrimoine dédié notamment à saint Martin de Tours, mais aussi, pour cette édition, à son disciple saint Maurille. Le déplacement se fait en covoiturage, avec la possibilité pour chacun de rejoindre le groupe directement sur les différents lieux de visite qui jalonnent ce parcours.

Rejoignez le groupe en itinérance à Montjean-sur-Loire pour découvrir l’église Saint-Symphorien et l’ancien prieuré de Marmoutier. Le voyage se poursuit ensuite vers Chalonnes-sur-Loire pour une halte à l’église Saint-Maurille et sur les bords de Loire. Après un pique-nique tiré du sac, la traversée continue vers le sanctuaire de Notre-Dame de Béhuard. Enfin, cette journée en itinérance s’achève à Savennières avec la visite de l’église Saint-Pierre et une dégustation de vin.

L’ensemble du trajet est organisé de manière à favoriser les échanges entre les participants tout au long de cette découverte du patrimoine ligérien.

Réservation et renseignements par mail ou téléphone. .

Montjean-sur-Loire 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 44 25 92 viasmpaysloire@gmail.com

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English :

Explore the riches of our heritage on a day-long itinerary along the Loire, following in the footsteps of the Via Sancti Martini.

L’événement Journée découverte en itinérance sur la Via Sancti Martini Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges