Théâtre de l’Èvre Atelier de Théâtre d’objets et Balade à vélo Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Atelier de Théâtre d’objets et Balade à vélo

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une matinée entre sport et culture pour découvrir le territoire à vélo avant de s’initier à la pratique artistique.

Le rendez-vous est fixé pour une balade à vélo animée par David, de l’Atelier vélo La roue tourne . Ce parcours, décrit comme à la fois sportif et tranquille, permet de profiter d’un moment de détente en plein air tout en bénéficiant de l’expertise d’un professionnel du cycle.

La sortie se prolonge par un atelier de théâtre d’objets. Cette session est animée par les deux comédiens du spectacle Changement de braquet. Vous aurez l’opportunité de découvrir cet univers créatif et de manipuler des objets pour leur donner vie, dans la continuité de l’esprit du spectacle.

Sur inscription à partir de 12 ans .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

A morning between sport and culture to discover the region by bike before taking up artistic practice.

L’événement Théâtre de l’Èvre Atelier de Théâtre d’objets et Balade à vélo Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges