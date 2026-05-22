Le d’Art d’art Fest’ Complexe sportif Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Le d’Art d’art Fest’

Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Célébrez les 10 ans de la Compagnie d’Art d’Art à Montjean-sur-Loire ! Du 25 au 30 mai, le Complexe sportif de Montjean-sur-Loire (commune de Mauges-sur-Loire) se transforme en un grand espace de fête et de culture.

À l’occasion de son dixième anniversaire, l’école de cirque et compagnie artistique locale organise le D’Art-d’Art Fest’, un événement convivial, populaire et éclectique ouvert à tous.

Au programme de cette semaine festive dans le Maine-et-Loire

Dès le lundi 25 mai, petits et grands peuvent participer à des stages et initiations aux arts du cirque (échasses, acrobaties, etc.). Les festivités se clôtureront par un grand temps fort le samedi 30 mai, proposant une multitude d’animations pour toute la famille, de 14h à 1h du matin.

Le public pourra y découvrir

– Des spectacles vivants, amateurs et professionnels, ainsi que des déambulations artistiques.

– Un marché artisanal et paysan valorisant les créateurs et producteurs de la région.

– Une exposition, une chorale et des animations ludiques (dont des activités vélocipédiques).

– Un grand bal populaire et des concerts pour danser et partager un moment musical.

– Un espace bar et de la restauration sur place élaborée à partir de produits locaux et biologiques.

Informations pratiques et accès

– Lieu Complexe sportif, 94 Route du Mesnil, Montjean-sur-Loire (49570 Mauges-sur-Loire).

– Dates Du 25 au 30 mai.

– Tarifs L’accès aux animations du samedi s’effectue selon le principe du tarif libre et conscient (avec des montants conseillés pour l’après-midi, la soirée ou la journée complète) afin de garantir l’accessibilité à tous.

– Éco-responsabilité Soucieuse de son impact environnemental, l’association encourage les visiteurs à venir en mode mobilité douce (à pied, à vélo, en covoiturage).

Pour découvrir la programmation complète, s’inscrire aux stages de cirque ou réserver vos repas, rendez-vous sur le site officiel www.ciedartdart.fr/dartdartfest. .

Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 60 99 41 cirque@ciedartdart.fr

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English :

Celebrate 10 years of Compagnie d?Art d?Art in Montjean-sur-Loire! From May 25 to 30, the sports complex in Montjean-sur-Loire (Mauges-sur-Loire commune) will be transformed into a huge space for celebration and culture.

L’événement Le d’Art d’art Fest’ Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges