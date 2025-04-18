Croisière Échappée Gourmande sur la Loire à bord de La Ligériade à Montjean-sur-Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire

Croisière Échappée Gourmande sur la Loire à bord de La Ligériade à Montjean-sur-Loire

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-07-05 13:30:00

Date(s) :

2026-05-31 2026-06-14 2026-07-05

Profitez d’une croisière brunch sur La Loire au départ de Montjean-sur-Loire dans les Mauges à 30 min d’Angers.

Embarquez sur La Ligériade pour une croisière gourmande au départ de Montjean-sur-Loire et laissez-vous envoûter par la magie des paysages ligériens.

​À bord, un brunch raffiné vous attend, composé de produits du terroir soigneusement sélectionnés et préparés par un traiteur local. Salé, sucré, gourmand, chaque mets célèbre la richesse et la variété de la Loire et de ses alentours. Un moment de convivialité et de délice, où le plaisir des papilles se mêle à celui des yeux.

La carte du brunch

Côté salé Terrine de truite, terrine de volailles du Layon, Gouline (tourte au rillauds), Galipettes (champignons fourrés), omelette, cake aux légumes de saison, charcuterie locale, fromages locaux

Côté sucré Croissant, Crêmet d’Anjou, Miroir de Loire ou pâté aux prunes (selon la saison), salade de fruits de saison.

Boissons Thé, café, chocolat chaud, jus de raisins, jus d’orange bio .

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 81 28 croisieres.ligeriade@gmail.com

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English :

Enjoy a brunch cruise on the Loire River departing from Montjean-sur-Loire in the Mauges region, 30 minutes from Angers.

L’événement Croisière Échappée Gourmande sur la Loire à bord de La Ligériade à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges