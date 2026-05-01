Visite Flash Introduction à l’histoire de Saint-Florent-le-Vieil Office de Tourisme Mauges-sur-Loire
Visite Flash Introduction à l’histoire de Saint-Florent-le-Vieil Office de Tourisme Mauges-sur-Loire mercredi 27 mai 2026.
Mauges-sur-Loire
Visite Flash Introduction à l’histoire de Saint-Florent-le-Vieil
Office de Tourisme 2 Rue de Bretagne Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 11:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26
Ôsez Mauges vous propose de (re)découvrir Saint-Florent-le-Vieil en 20 minutes top chrono !
Profitez d’une visite commentée courte avec notre guide, en introduction à l’histoire de Saint-Florent-le-Vieil. L’occasion de découvrir le passé de cette Petite Cité de Caractère, du 4ème siècle à aujourd’hui.
Des invasions vikings aux Guerres de Vendée, partez pour un voyage dans le temps, qui vous donneront un petit aperçu de la ville, au passé parfois mouvementé.
Visite flash gratuite, sans réservation.
Rendez-vous à 11h00 devant l’office de tourisme .
Office de Tourisme 2 Rue de Bretagne Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 contact@osezmauges.fr
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English :
Ôsez Mauges invites you to (re)discover Saint-Florent-le-Vieil in just 20 minutes!
L’événement Visite Flash Introduction à l’histoire de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-23 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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