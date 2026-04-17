Théâtre de l’Èvre Marionnette Aux pommes biscornues Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Marionnette Aux pommes biscornues

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Une histoire d’amour sur fond d’écologie et de consommation responsable.

Le p’tit Jeannot grandit dans une famille qui raccommode, reprise et répare. Puis il devient grand, on l’appelle Monsieur Jean. Il est un homme ordinaire. Quand il a faim, il ouvre son frigo et prend au hasard les aliments qui ne sont pas périmés. Au supermarché, il achète sans réfléchir, sans liste de courses, en suivant les promotions. Il aime les jolis emballages qui lui promettent monts et merveilles, et ça tombe bien, il travaille dans une usine qui en produit. Mais un jour Monsieur Jean va rencontrer Mademoiselle Jeanne et toute sa vie s’en trouvera bouleversée.

Sur des thématiques qui tiennent à coeur à la compagnie du Nid on parle ici de gaspillage alimentaire, de vrac, d’économies d’énergie, de sobriété sage mais aussi d’amour et de projets fous.

Un spectacle de théâtre et de marionnettes-sacs pour toute la famille.

À partir de 4 ans 50 minutes .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

A love story set against a backdrop of ecology and responsible consumption.

L’événement Théâtre de l’Èvre Marionnette Aux pommes biscornues Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges