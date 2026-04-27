Micro-visite Breaking Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Micro-visite Breaking

Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-06

La Micro-Folie se met à la danse avec une conférence sur le breaking !

Le breaking ou breakdance est une dance issue des quartiers défavorisés New-Yorkais dans les années 1970. Elle fait partie d’un courant artistique plus large le Hip Hop.

La Micro-Folie vous propose une visite sur cette dance mondialement connue aujourd’hui, à travers des documents photographiques mais aussi des vidéos, qui retracent son histoire jusqu’à aujourd’hui ! .

Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 46 36 microfolie@mauges-sur-loire.fr

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English :

Micro-Folie gets dancing with a conference on breaking!

L’événement Micro-visite Breaking Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges