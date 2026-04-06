Festi’rillauds et pâté aux prunes à Beausse Rue des charmilles Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Festi’rillauds et pâté aux prunes à Beausse

Rue des charmilles BEAUSSE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-05 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

La fête des rillauds et du pâté aux prunes sera organisée le 1er week-end de juillet à Beausse !

Festi’rillauds et pâté aux prunes, c’est l’évènement festif et culturel à ne pas manquer en ce premier week-end de juillet qui va rassembler un large public et mettre en valeur musique et gastronomie locale.

Tout le week-end rillauds et pâtés aux prunes Fête Foraine .

Rue des charmilles BEAUSSE Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfetesdebeausse@gmail.com

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English :

The festival of rillauds and plum pies will be organized on the first weekend of July in Beausse!

L’événement Festi’rillauds et pâté aux prunes à Beausse Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges