Atelier Maroline Fabrication d’une pochette en cuir Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Atelier Maroline Fabrication d’une pochette en cuir

Montjean-sur-Loire 36 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-14 12:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Fabriquez votre pochette en cuir dans un atelier de maroquinerie à Montjean-sur-Loire à 30 min d’Angers et Ancenis.

Idéal pour découvrir les techniques de bases en maroquinerie et se familiariser avec l’outillage. La petite pochette, est l’accessoire incontournable de la maroquinerie, que vous utiliserez au quotidien, pour vos papiers, votre téléphone, votre maquillage… Laissez-vous séduire par la piqûre à la main, moment de détente et de créativité.

L’atelier comprend savoir-faire + cuir + accessoires + mise à disposition matériel et outillage + petite pause gourmande

Vous repartirez avec votre pochette personnalisée !

OPTION avec lanière cuir (+20€)

ETAPES DE FABRICATION

– Coupe main

– Assemblage et travail de préparation

– Piqûre main

– Pose accessoires

– Travail de finition

Niveau débutant (15 ans minimum)

Durée 2h30 3h

Places 2 à 4 max

Après une présentation de l’atelier et échange sur le métier et le cuir, vous découvrirez le patronage de votre modèle, qui vous servira de base tout au long de la fabrication de votre pochette.

Après avoir choisi votre modèle, vous choisirez les cuirs et la couleur de votre fil parmi une sélection adaptée à la fabrication de votre pochette. Vous poursuivrez l’atelier par une initiation à la technique de coupe main sur quelques chutes de cuir, avant de vous lancer sur votre pochette. Votre modèle coupé, avec les repères de montages tracés, vous pourrez alors découvrir les différentes étapes et techniques de fabrication. Viendra ensuite la piqûre à la main réalisée avec son outillage la pince sellier, les aiguilles et l’alène. Vous aurez pris le temps préalablement de préparer minutieusement cette piqûre avec l’aide des griffes à frapper.

Pour terminer votre pochette en beauté vous finirez par l’étape de bichonnage. .

Montjean-sur-Loire 36 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 44 04 04 16 info@atelier-maroline.com

English :

Make your own leather pouch in a leather workshop in Montjean-sur-Loire, 30 minutes from Angers and Ancenis.

German :

Stellen Sie Ihre Ledermappe in einer Lederwarenwerkstatt in Montjean-sur-Loire, 30 Minuten von Angers und Ancenis entfernt, her.

Italiano :

Realizzate il vostro sacchetto di pelle in un laboratorio di pelle a Montjean-sur-Loire, a 30 minuti da Angers e Ancenis.

Espanol :

Confeccione su propia bolsa de cuero en un taller de marroquinería de Montjean-sur-Loire, a 30 minutos de Angers y Ancenis.

