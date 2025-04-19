Atelier Maroline Fabrication de bijoux en cuir Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Atelier Maroline Fabrication de bijoux en cuir

Montjean-sur-Loire 36 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:15:00

fin : 2025-11-14 19:45:00

Date(s) :

2025-11-14

Atelier Bijoux en cuir découverte de la fabrication de boucles d’oreilles et bracelet en métal et cuir

L’atelier comprend découverte savoir-faire + fabrication de vos bijoux en cuir + mise à disposition matériel et outillage

A choisir

– Fabrication de 2 paires de boucles d’oreilles en cuir (diamètre 2cm et/ou 3,5cm)

ou

– Fabrication d’1 paire de boucles d’oreilles + 1 bracelet sur jonc 10 mm

En option manchette plus large 20 mm et qualité supérieure

– bracelet argent vieilli placage argent pur 999 (+ 20€)

– bracelet doré à l’or fin 24 carats (+ 30€)

Matière cuir + acier inoxydable (boucles) et laiton ( bracelet), articles hypoallergénique

Niveau découverte (12 ans minimum). Atelier créatif ludique et accessible

Durée 1h30

Places 6 max ( plus sur demande ), atelier tout à fait adapté pour les EVJF

Tarif à partir de 60€/pers

Vous allez découvrir

– Les cuirs, les outils et l’atelier de maroquinerie

– Le travail avec l’aide d’un gabarit

– La coupe main et coupe emporte-pièce

– L’assemblage et travail de préparation

– La pose des accessoires

– Le montage des bijoux

– Le travail de finition

DETAILS DE L’ATELIER

Cet atelier est l’atelier créatif par excellence… A mi chemin entre la maroquinerie et la création de bijoux, vous allez découvrir des outils de maroquinerie et le montage de bijoux fantaisies…Cet atelier boucles d’oreilles et bracelet en cuir, est réalisé à partir de chutes de cuir ou des surplus de l’industrie de la mode de la chaussure ou de la maroquinerie. L’objectif de cet atelier est bien entendu de découvrir le travail du cuir mais il s’inscrit également dans une démarche zéro-déchet. Vous allez donc upcycler une jolie matière pour en faire de magnifiques paires de boucle d’oreilles, personnalisées et son bracelet assorti. Vous commencerez par choisir vos cuirs, déjà là, vous avez du boulot… Vous pouvez me croire choisir les matières est parfois le plus compliqué pendant les ateliers ! les cuirs choisis, nous pourrons alors choisir vos modèles de boucles d’oreilles et commencer la fabrication. Pré-couper, coller, surcouper, poinçonner feront partis du job pendant l’atelier et puis bien évidement nous terminerons par faire le montage de vos bijoux en cuir. .

Montjean-sur-Loire 36 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 44 04 04 16 info@atelier-maroline.com

English :

Leather jewelry workshop: discover how to make metal and leather earrings and bracelets

German :

Lederschmuck-Workshop: Entdeckung der Herstellung von Ohrringen und Armbändern aus Metall und Leder

Italiano :

Laboratorio di gioielleria in pelle: scoprite come realizzare orecchini e bracciali in metallo e pelle

Espanol :

Taller de joyería de cuero: descubra cómo hacer pendientes y pulseras de metal y cuero

